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Общество

В Пензе еще 40 детей-сирот получили жилье

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В Пензе выдали жилье еще 40 горожанам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вручение ключей состоялось в понедельник, 18 октября, в администрации Пензы. Все жилые помещения располагаются в микрорайоне Лугометрия.

«Ключи получили жители Пензы, право которых на обеспечение жилым помещением наступило до 10 марта 2022 года», - уточнили в мэрии.

В Пензе еще 40 детей-сирот получили жилье

Всего до конца года жилье предоставят 122 пензенцам, на эти цели из областного бюджета выделено 360,398 млн рублей.

«С 2014 года ключи от жилых помещений специализированного жилфонда получил 731 гражданин из указанной категории», - добавили в мэрии.

В Пензенской области планируют к 1 января 2025-го полностью ликвидировать образовавшуюся очередь на жилье по детям-сиротам и дальше предоставлять его в плановом режиме.

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Источник — фото пресс-службы мэрии
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