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Общество

Детей-сирот хотят защитить от расплаты жильем за долги родителей

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Жилищные права несовершеннолетних сирот хотят укрепить. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы «Законотворчество».

Сейчас наследник получает как права, так и обязанности наследодателя, отвечая по его долгам в пределах стоимости полученного имущества. При этом те, у кого есть обязательная доля (в том числе несовершеннолетние или нетрудоспособные дети), принимают ее вне зависимости от завещания и очередности.

Автор инициативы, депутат Ярослав Нилов, предлагает внести поправки в Гражданский кодекс РФ. По его мнению, на осиротевших наследников не может быть возложена обязанность по наследованию долгов (с учетом обязательной доли).

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 1175 Кодекса, согласно которому несовершеннолетние дети, ставшие сиротами после смерти наследодателя, не отвечают по долгам наследодателя, но только в части наследования ими имущества, являющегося единственным жилым помещением», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если поправки будут приняты, то кредиторы не смогут забрать у несовершеннолетних сирот единственное жилье в счет долга умерших родителей.

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