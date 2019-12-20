20.12.2019 | 10:31

Итоги 2019 года и планы на 2020-й озвучила в четверг, 19 декабря, на брифинге управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева.

Сегодня сеть филиалов Сбербанка в Пензенской области насчитывает 187 офисов. При этом банк активно развивает и альтернативные форматы обслуживания, позволяющие клиентам даже в самых отдаленных населенных пунктах получать банковские услуги.

Так, уже в 51 малом населенном пункте области на кассах магазинов можно снять наличные, в некоторых терминалах доступен и сервис оплаты коммунальных платежей, который в ближайшее время появится во всех подобных точках.

«В Сурском крае проживает 1 318 000 человек, и подавляющее большинство из них является клиентами Сбербанка - оплачивают услуги, получают зарплату на карты, берут кредиты. Самое важное для нас - предоставлять удобные и актуальные услуги клиентам там, где они востребованны», - такими словами начала Марина Юрьевна брифинг.

По словам Марины Дементьевой, сегодня самым ценным ресурсом становится время. Экономить главную ценность клиентам помогают современные услуги и сервисы банка, позволяющие открывать вклады, кредиты, получать ипотеку и даже вести собственное дело в режиме онлайн. На брифинге топ-менеджер рассказала, что, например, с каждым годом активно растет число пользователей приложения «Сбербанк онлайн». Недавно оно вошло в пятерку приложений с самой большой аудиторией России наряду с WhatsApp, Viber, «ВКонтакте» и Instagram. Приложение постоянно обновляется. Одно из последних новшеств - персональные предложения. Их формирует искусственный интеллект, который анализирует действия клиента и прогнозирует его запросы.

Также Марина Дементьева рассказала о предложениях, которые банк подготовил к предстоящим праздникам. Это вклады «Новогодний бонус» и «Выгодный старт». Первый можно открыть до 15 января, второй рассчитан на тех, кто не открывал вклад в Сбербанке с 20 октября 2018 по 20 ноября 2019-го.

Для всех, кто планировал крупные покупки или поездки, например в отпуск, отличной новостью станет снижение ставок по потребительским кредитам, которое произошло в ноябре. В этом году около 60 тысяч человек взяли кредит в Пензенском отделении Сбербанка на общую сумму почти 12 млрд рублей. Банк повысил возраст заемщиков с 65 до 70 лет, а кредит «Под поручительство» выдается людям до 80.

Снижены ставки и по ипотеке. Удобно, что сегодня оформить заявку на кредит и купить недвижимость можно с помощью онлайн-сервиса «ДомКлик».

Отдельно Марина Дементьева рассказала о продуктах и сервисах для бизнеса.

Поддержка и развитие предпринимателей - фокусное направление для Сбербанка. Так, сегодня с помощью платформы «Деловая среда» от Сбербанка можно открыть свое дело и расчетный счет онлайн без посещения налоговой службы. Предприниматели могут выбрать оптимальный пакет услуг, отвечающий потребностям бизнеса на каждой стадии развития: «Легкий старт» включает бесплатное обслуживание и ведение счета и отлично подойдет для начала собственного дела, «Удачный сезон» - оптимальный пакет услуг для сезонного вида деятельности, «Хорошая выручка» предполагает внесение наличных денег, «Большие возможности» рассчитан на солидные компании.

Кроме того, у предпринимателей имеется возможность провести тест-драйв сервисов и выбрать лучшее решение для своего бизнеса. В банке действует специальное предложение по пакетам услуг. При подключении одного из трех тарифов - «Удачный сезон», «Хорошая выручка» и «Активные расчеты» - в месяц подключения и два следующих за ним абонентская плата составит всего 1 рубль в месяц.

Сбербанк также активно развивает сервис онлайн-финансирования предпринимателей. Сегодня клиент банка может заполнить заявку в личном кабинете «Сбербанк Бизнес Онлайн», а тот, у кого нет личного кабинета, - на сайте банка. Клиент, исходя из своих потребностей, определяет вид кредита, загружает документы, выбирает наиболее подходящий офис и ждет звонка от менеджера. Предприниматель может отслеживать статус заявки, а также вести онлайн-чат со всеми участниками процесса.

Для бизнеса также важно иметь оперативный доступ к банковским сервисам. Бизнес-карта для предпринимателей дает доступ к расчетному счету компании в режиме 24/7. Кроме того, само оформление, к примеру, моментальной бизнес-карты происходит в течение нескольких минут.

Основная задача банка сегодня - создать экосистему вокруг клиента. Ведь он приходит в банк не для того, чтобы совершить транзакцию, а для того, чтобы вести свой бизнес. Для корпоративных клиентов действуют свыше 25 сервисов, большинство из которых к банковскому бизнесу имеют весьма опосредованное отношение. Это такие услуги, как дистанционная регистрация бизнеса и открытие счета, подготовка документов для регистрации ИП и ООО, оценка бизнес-идеи, создание бизнес-портфеля и многие другие.

Сбербанк активно взаимодействует с правительством Пензенской области в сфере цифрового развития региона. В этом году было подписано соглашение о сотрудничестве при решении задач социально-экономического и цифрового развития региона. Оно предусматривает в числе прочего финансовую поддержку значимых для экономики Пензенской области инвестиционных проектов, направленных на цифровизацию, а также обмен передовым опытом по вопросам развития этой сферы.

В рамках данного сотрудничества в конце августа на базе Пензенского отделения Сбербанка для госслужащих прошли тренинги по прокачке навыков эффективности. Это один из эффективных инструментов, направленных на укрепление партнерских отношений между банком и властью, а также на обмен опытом.

Помимо этого, в 2019 году были подписаны соглашения о взаимодействии Пензенского отделения Сбербанка с двумя региональными ведомствами - прокуратурой и управлением МВД.

В сфере образования Сбербанк также реализует социально значимые проекты, традиционно являясь генеральным партнером Минфина в организации акции «Неделя финансовой грамотности». В 2019 году в Пензенской области было проведено 45 уроков финансовой грамотности в учебных заведениях и на предприятиях Пензенской области, участие в которых приняли более 2 200 человек.

«В Пензенском губернском лицее в ходе всероссийской акции «Урок цифры» прошло занятие на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». Специалисты по аналитике данных Сбербанка подготовили необычный урок информатики. В свою очередь, я поделилась с ребятами информацией о том, каким образом цифровые технологии применяются в финансовых учреждениях и в подразделениях Сбербанка», - рассказала Марина Дементьева.

Еще одно направление, которое развивает Сбербанк, - сотрудничество с многофункциональными центрами. 11-12 декабря завершился проект по оптимизации процессов в 30 отделениях МФЦ Пензы и Пензенской области. Руководители подготовили презентационные материалы и разработанные решения, позволяющие сократить длительность процессов предоставления таких услуг, как прием документов для Росреестра и управлений социальной защиты населения, замена водительского удостоверения и другие.

Первая волна проекта была запущена в 2018 году. По ее итогам в июле 2019-го правительство Пензенской области поручило вовлечь в процесс улучшения все районные МФЦ. В результате было разработано и внедрено 10 новых решений, позволивших сократить время ожидания посетителей и предоставления услуг заявителям. Принято решение, что поддержка МФЦ продолжится и в 2020 году.

«Реализация проекта «Бережливый МФЦ» стала возможной благодаря инициативе правительства Пензенской области и активной поддержке со стороны коллег из Сбербанка. Именно наши совместные усилия позволили достичь столь высоких результатов, а главное, сэкономить основной ресурс клиентов МФЦ - время. И это по-настоящему ценно!» - резюмировала Марина Дементьева.

В 2020 году Сбербанк планирует воплотить в жизнь проект «Бережливая администрация». Он будет реализовываться на базе администрации Пензы и позволит устранить возможные потери, сэкономить время и оптимально использовать возможности сотрудников.