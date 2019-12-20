20.12.2019 | 12:23

Традиционный вопрос, когда же будет достроен пензенский цирк, поступил губернатору Ивану Белозерцеву на прямую линию, которую он провел в пятницу, 20 декабря, в соцсети «Одноклассники».

Губернатор в очередной раз акцентировал внимание на том, что строительство цирка не входит в компетенцию областной и муниципальной власти. Это федеральная собственность, и объект достраивает корпорация «Государственный цирк Российской Федерации».

«Что мне удалось сделать? Два года назад, когда Пензенскую область посещал министр финансов Российской Федерации, вот здесь, в этом кабинете, я убедил его в том, что надо выделить дополнительные средства на достройку цирка. Время было сложное, но он принял это решение. Он даже выезжал со мной и посмотрел на здание и согласился выделить дополнительные финансы по программе министерства культуры РФ. И эти средства были выделены», - поделился глава региона.

По его словам, сейчас строительство ведет подрядная организация из Москвы, на объекте трудятся свыше 70 человек.

«Около месяца назад я встречался с руководителем Росгосцирка. Уже с января месяца цирк будет строиться более активными темпами. Планируем вместе с подрядной организацией и Росгосцирком завести на этот объект 150, а может быть и 200 человек сразу после новогодних праздников. Я этот вопрос держу на контроле. Понимание и желание достроить цирк есть, средства на это в федеральной программе предусмотрены», - завершил тему Иван Белозерцев.