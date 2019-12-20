Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|20 дек 2019|12:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.53  |  $  62.57

Общество | С января строительство пензенского цирка ускорится

20.12.2019|12:23
Печать

Традиционный вопрос, когда же будет достроен пензенский цирк, поступил губернатору Ивану Белозерцеву на прямую линию, которую он провел в пятницу, 20 декабря, в соцсети «Одноклассники».

Губернатор в очередной раз акцентировал внимание на том, что строительство цирка не входит в компетенцию областной и муниципальной власти. Это федеральная собственность, и объект достраивает корпорация «Государственный цирк Российской Федерации».

«Что мне удалось сделать? Два года назад, когда Пензенскую область посещал министр финансов Российской Федерации, вот здесь, в этом кабинете, я убедил его в том, что надо выделить дополнительные средства на достройку цирка. Время было сложное, но он принял это решение. Он даже выезжал со мной и посмотрел на здание и согласился выделить дополнительные финансы по программе министерства культуры РФ. И эти средства были выделены», - поделился глава региона.

По его словам, сейчас строительство ведет подрядная организация из Москвы, на объекте трудятся свыше 70 человек.

«Около месяца назад я встречался с руководителем Росгосцирка. Уже с января месяца цирк будет строиться более активными темпами. Планируем вместе с подрядной организацией и Росгосцирком завести на этот объект 150, а может быть и 200 человек сразу после новогодних праздников. Я этот вопрос держу на контроле. Понимание и желание достроить цирк есть, средства на это в федеральной программе предусмотрены», - завершил тему Иван Белозерцев.

0
0
0
0
 
Гость|20.12.2019 12:36|

Опять ускорится? Еще больше? Это же будут невиданные темпы! Или совсем невидимые?

Гость|20.12.2019 12:39|

Предлагаю не комментировать эту новость. Эту пустоту...

Гость|20.12.2019 12:50|

то есть не строилось, а теперь СОВСЕМ строиться не будет?!

Гость|20.12.2019 12:51|

а что слышно про речные трамвайчики, про 100 новых автобусов, и особенно про остановки с подогревом?!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте