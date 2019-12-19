19.12.2019 | 11:00

С 1 января в 26 муниципальных образованиях Пензенской области сотрудники администраций больше не смогут исполнять функции работников загсов: регистрировать рождение, смерть, заключение и расторжение брака, а также установление отцовства.

Такое решение приняли региональные законодатели на сессии, состоявшейся в четверг, 19 декабря. Законопроект внесла начальник Управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова. В пояснительной записке к нему говорится, что выполнение функции загсов для данных муниципалитетов нецелесообразно, так как за год в них делается не более 50 записей, а транспортное сообщение с райцентрами вовсе не затруднено.

Так, в Пензенской области в органах местной власти в среднем в год регистрируется около 10% от общего объема актов гражданского состояния. В частности, за 9 месяцев текущего года в них было зарегистрировано 1 608 записей (4,9%) от общего количества актов гражданского состояния (32 493). Из них наибольшее количество составляет государственная регистрация смерти.

При этом качество обслуживания граждан в загсах выше. Кроме того, жителям области все равно приходится обращаться в другие структуры, расположенные в райцентрах, - например, за выдачей справки о смерти, которую в сельских ФАПах не выдают.

Полномочия по оказанию услуг загсов утратят следующие города и сельские поселения.

В Бессоновском районе - Грабовский, Кижеватовский и Сосновский сельсоветы; в Городищенском - Сурск, р. п. Чаадаевка и Среднеелюзанский сельсовет; в Земетчинском - Кирилловский и Морсовский сельсоветы; в Кузнецком - р. п. Евлашево, Анненковский, Большетруевский и Махалинский сельсоветы, в Лунинском - Большевьясский сельсовет, в Мокшанском - Нечаевский сельсовет, в Никольском - р. п. Сура, в Пензенском - р. п. Золотаревка, Алферьевский, Богословский, Воскресеновский, Ермоловский, Засечный, Леонидовский, Мичуринский и Саловский сельсоветы, в Сердобском - Пригородный сельсовет, в Сосновоборском - Индерский сельсовет.

За принятие закона проголосовали 29 депутатов, воздержался один.