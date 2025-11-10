В стране и мире

В Госдуме выступили против создания брачного агентства для ветеранов СВО

В Госдуме выступили против создания брачного агентства для ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

С инициативой помочь участникам СВО найти себе пару выступила глава организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова.

По мнению председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, речь идет об «искусственном создании семей». Она заявила о недопустимости вмешательства в личную жизнь и составления «перечня невест» для ветеранов.

В качестве альтернативной меры парламентарий предложила развивать площадки по интересам, где бывшие военнослужащие могли бы знакомиться и общаться. «Давайте вспомним наше послевоенное время: когда приходили ребята с войны, где бы на улице ни пошёл, тут же и танцы, и открытые площадки, где смотрят фильмы. Давайте пойдем таким путем», — предложила Останина.

Ранее Останина посоветовала родителям 30-летних россиян торопить их с браком. По ее мнению, делать это «можно и нужно», однако необходимым условием является установление доверительных отношений с ребенком.

Источник — lenta.ru
