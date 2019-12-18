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Общество | В Пензе пятеро мужчин и женщина инсценировали ДТП

18.12.2019|15:42
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Пятеро мужчин и одна женщина - именно она в этой группе была организатором. Дама придумала, как можно заработать незаконным путем с помощью так называемых автоподстав.

«Действовали по стандартной схеме: инсценировали дорожно-транспортные происшествия, вызывали на место сотрудников ДПС, которые не были осведомлены о мошеннических действиях указанных лиц, составлялись необходимые документы и в дальнейшем подавались в страховые организации», - сообщил заместитель прокурора Первомайского района Юрий Блузма.

В 2017 году было успешно инсценировано четыре ДТП на территории Пензы и области. Всего мошенникам удалось получить около 900 тысяч рублей. В итоге страховые компании заподозрили неладное.

«Поступили заявления в отдел полиции о возможном совершении мошеннических действий. Были проведены судебные экспертизы, в рамках которых установлено, что повреждения, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий, не могли быть образованы при обстоятельствах, которые были указаны лицами в документах об инсценированных ДТП. Также имелись результаты оперативно-разыскной деятельности, которые были в дальнейшем рассекречены и представлены суду», - пояснил Юрий Блузма.

В зависимости от роли в совершении преступлений подсудимым, которые возместили причиненный ущерб в полном объеме, назначены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей.

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Гость|18.12.2019 18:58|

Непрокатило

Гость|18.12.2019 19:13|

.Адвокат Блузма Татьяна Васильевна-однофамилец?

Имя: Гость
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