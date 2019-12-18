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Общество | В Пензе пожарным вручили ключи от четырех современных автомобилей

18.12.2019|17:14
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Новую спецтехнику для ликвидации возгораний получила Пензенская область. Торжественная церемония вручения прошла у здания регионального правительства. На вооружение пожарным поступили четыре современные цистерны, оснащенные всем необходимым для борьбы с огнем.

«Вездеход, 6×6 автомобиль. Мы очень рады этому приобретению, очень довольны, что в нашей пожарной семье появилась еще одна такая большая машина», - отметил старший спасатель ПСЦ № 1 Сергей Нефедьев.

Три автомобиля закуплены на средства федерального бюджета, еще один - на деньги областной казны. Всего в 2019 году на обновление спецтехники для пожарных было направлено около 50 миллионов рублей.

«Я вас убедительно прошу еще большую бдительность проявить в канун новогодних праздников, в рождественские каникулы и рождественские праздники. Вы знаете, что это тот период, когда люди должны отдыхать, а мы с вами должны активно работать и быть начеку», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Пожарные автомобили отправятся в Никольск, Земетчино и Кузнецк, одна машина останется в Пензе.

После церемонии вручения организовали совместные учения специальных подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По легенде, злоумышленники планировали громкое преступление в центре Пензы, но были обезврежены силами Росгвардии.

По сценарию, один из боевиков разгерметизировал емкость с аммиаком.

В итоге ситуацию оперативно смогли взять под контроль. Химического заражения не допустили члены группы санитарно-эпидемиологической разведки и других специальных подразделений. Емкость с аммиаком была успешно обезврежена и увезена с места показательной ликвидации ЧП.

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Гость|18.12.2019 18:49|

Запомни раз и навсегда !аммиак выходит после приема гороха.

Гость|18.12.2019 18:51|

Новые это хорошо,да только расшибут по пьяни они их в районах.

Гость|18.12.2019 18:55|

Автомобили иконками неопалимой купины оборудованы?

Гость|18.12.2019 19:01|

4-позор...надо 44.когда в каменке заменят 35 летние зил и урал

Гость|18.12.2019 19:02|

Гость писал(a):

Новые это хорошо,да только расшибут по пьяни они их в районах.
а в позорном обл.центре продадут куда нибудь

Гость|18.12.2019 19:11|

Гость писал(a):

а в позорном обл.центре продадут куда нибудь
Одна пожарка колымила у плотины ТЭЦ 1,во время ремонта плотины.Воду откачивала.

Имя: Гость
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