18.12.2019 | 17:14

Новую спецтехнику для ликвидации возгораний получила Пензенская область. Торжественная церемония вручения прошла у здания регионального правительства. На вооружение пожарным поступили четыре современные цистерны, оснащенные всем необходимым для борьбы с огнем.

«Вездеход, 6×6 автомобиль. Мы очень рады этому приобретению, очень довольны, что в нашей пожарной семье появилась еще одна такая большая машина», - отметил старший спасатель ПСЦ № 1 Сергей Нефедьев.

Три автомобиля закуплены на средства федерального бюджета, еще один - на деньги областной казны. Всего в 2019 году на обновление спецтехники для пожарных было направлено около 50 миллионов рублей.

«Я вас убедительно прошу еще большую бдительность проявить в канун новогодних праздников, в рождественские каникулы и рождественские праздники. Вы знаете, что это тот период, когда люди должны отдыхать, а мы с вами должны активно работать и быть начеку», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Пожарные автомобили отправятся в Никольск, Земетчино и Кузнецк, одна машина останется в Пензе.

После церемонии вручения организовали совместные учения специальных подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. По легенде, злоумышленники планировали громкое преступление в центре Пензы, но были обезврежены силами Росгвардии.

По сценарию, один из боевиков разгерметизировал емкость с аммиаком.

В итоге ситуацию оперативно смогли взять под контроль. Химического заражения не допустили члены группы санитарно-эпидемиологической разведки и других специальных подразделений. Емкость с аммиаком была успешно обезврежена и увезена с места показательной ликвидации ЧП.