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Общество | В Пензе наказали перевозчика, работающего на маршруте № 411

17.12.2019|09:46
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В Железнодорожном районе Пензы мировой суд назначил наказание перевозчику, который грубо нарушил лицензионные требования. Предприниматель работает на маршруте № 411 (Гидрострой - Куриловка).

Инспекторы Нижне-Волжского управления Ространснадзора в ходе рейда за полчаса проверили три автобуса перевозчика: два ПАЗа и «Богдан». Оказалось, что все они не включены в реестр лицензий, а выданные предпринимателем путевые листы заполнены с нарушениями.

В частности, у листов не было номеров, в них отсутствовали дата и время проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния автобусов, подпись контролера, данные медицинского работника, проводившего осмотр водителей.

В суде перевозчик признал вину и сообщил, что сразу после проверки устранил все недочеты. Тем не менее ответить за нарушения ему придется: предпринимателя оштрафовали на 75 000 рублей.

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