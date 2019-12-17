17.12.2019 | 09:46

В Железнодорожном районе Пензы мировой суд назначил наказание перевозчику, который грубо нарушил лицензионные требования. Предприниматель работает на маршруте № 411 (Гидрострой - Куриловка).

Инспекторы Нижне-Волжского управления Ространснадзора в ходе рейда за полчаса проверили три автобуса перевозчика: два ПАЗа и «Богдан». Оказалось, что все они не включены в реестр лицензий, а выданные предпринимателем путевые листы заполнены с нарушениями.

В частности, у листов не было номеров, в них отсутствовали дата и время проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния автобусов, подпись контролера, данные медицинского работника, проводившего осмотр водителей.

В суде перевозчик признал вину и сообщил, что сразу после проверки устранил все недочеты. Тем не менее ответить за нарушения ему придется: предпринимателя оштрафовали на 75 000 рублей.