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Общество | В Кузнецке решили избавиться от незаконной уличной рекламы

17.12.2019|08:47
Печать

Кузнецкие власти обратили внимание на проблему незаконной рекламы. По словам главы администрации Сергея Златогорского, в городе много незаконных конструкций, не приносящих доход в муниципальный бюджет.

«Мы с них ничего не имеем. Люди размещают на них рекламу, зарабатывают, а нам ничего не платят», - констатировал мэр на оперативном совещании в понедельник, 16 декабря.

Кроме того, в городе действует понижающий коэффициент. Он применяется к тем рекламным конструкциям, которые имеют подсветку. Нередко он действует незаконно.

«Они не подсвечены, а коэффициент понижающий (применяется. – Прим. ред.). Надо всю эту картину обобщить: что это за рекламные конструкции, кто хозяева. Либо они будут действовать в правовом поле, либо мы их снесем», - пообещал Златогорский.

Порядок демонтажа незаконных щитов в городе уже разработан.

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Гость|17.12.2019 09:54|

Мы с них ничего не имеем. Люди размещают на них рекламу, зарабатывают, а нам ничего не платят», - констатировал мэр на оперативном совещании в понедельник, 16 декабря.

Не имеет он и так задушили бизнесс дайте людям работать не зарабатывать, а работать просто тупо работать . И наче Вас по имеют скоро с таким курсом!

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