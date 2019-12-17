Кузнецкие власти обратили внимание на проблему незаконной рекламы. По словам главы администрации Сергея Златогорского, в городе много незаконных конструкций, не приносящих доход в муниципальный бюджет.
«Мы с них ничего не имеем. Люди размещают на них рекламу, зарабатывают, а нам ничего не платят», - констатировал мэр на оперативном совещании в понедельник, 16 декабря.
Кроме того, в городе действует понижающий коэффициент. Он применяется к тем рекламным конструкциям, которые имеют подсветку. Нередко он действует незаконно.
«Они не подсвечены, а коэффициент понижающий (применяется. – Прим. ред.). Надо всю эту картину обобщить: что это за рекламные конструкции, кто хозяева. Либо они будут действовать в правовом поле, либо мы их снесем», - пообещал Златогорский.
Порядок демонтажа незаконных щитов в городе уже разработан.
Мы с них ничего не имеем. Люди размещают на них рекламу, зарабатывают, а нам ничего не платят», - констатировал мэр на оперативном совещании в понедельник, 16 декабря.
Не имеет он и так задушили бизнесс дайте людям работать не зарабатывать, а работать просто тупо работать . И наче Вас по имеют скоро с таким курсом!