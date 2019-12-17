17.12.2019 | 08:47

Кузнецкие власти обратили внимание на проблему незаконной рекламы. По словам главы администрации Сергея Златогорского, в городе много незаконных конструкций, не приносящих доход в муниципальный бюджет.

«Мы с них ничего не имеем. Люди размещают на них рекламу, зарабатывают, а нам ничего не платят», - констатировал мэр на оперативном совещании в понедельник, 16 декабря.

Кроме того, в городе действует понижающий коэффициент. Он применяется к тем рекламным конструкциям, которые имеют подсветку. Нередко он действует незаконно.

«Они не подсвечены, а коэффициент понижающий (применяется. – Прим. ред.). Надо всю эту картину обобщить: что это за рекламные конструкции, кто хозяева. Либо они будут действовать в правовом поле, либо мы их снесем», - пообещал Златогорский.

Порядок демонтажа незаконных щитов в городе уже разработан.