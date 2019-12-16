16.12.2019 | 11:24

Во вторник, 17 декабря, пензенцев, оказавшихся на проспекте Строителей, 39, у отеля «Азимут», может насторожить скопление пожарных расчетов, машин полиции и скорых.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, их приезд будет запланированным. В здании пройдут пожарно-тактические учения. Помимо сотрудников МЧС участвовать в них будут все городские экстренные службы.

«Просим граждан соблюдать спокойствие», - предупредили пензенцев в ведомстве.

23 ноября в гостинице «Азимут» также проходили пожарно-тактические учения, а 21 ноября множество автомобилей экстренных служб можно было увидеть у здания мэрии. Там проводилась антитеррористическая тренировка.