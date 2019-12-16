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Общество | Пензенцев предупредили о пожарных учениях на проспекте Строителей

16.12.2019|11:24
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Во вторник, 17 декабря, пензенцев, оказавшихся на проспекте Строителей, 39, у отеля «Азимут», может насторожить скопление пожарных расчетов, машин полиции и скорых.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, их приезд будет запланированным. В здании пройдут пожарно-тактические учения. Помимо сотрудников МЧС участвовать в них будут все городские экстренные службы.

«Просим граждан соблюдать спокойствие», - предупредили пензенцев в ведомстве.

23 ноября в гостинице «Азимут» также проходили пожарно-тактические учения, а 21 ноября множество автомобилей экстренных служб можно было увидеть у здания мэрии. Там проводилась антитеррористическая тренировка.

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Гость|16.12.2019 11:47|

Мэрию поджечь решили и потушить?

С чинушами?

Гость|16.12.2019 11:54|

Я вздрогнула.

Гость|16.12.2019 12:04|

Вот интересно, в Европе все учения проходят на специальных полигонах, почему в нашей стране нужно создать проблему населению, чтобы поставить галочку на бумажке???

Гость|16.12.2019 12:05|

Гость писал(a):

Вот интересно, в Европе все учения проходят на специальных полигонах, почему в нашей стране нужно создать проблему населению, чтобы поставить галочку на бумажке???
Причем в самый часпик и снегопад!

Гость|16.12.2019 12:08|

Опять мордву пугать будут. Хорошо, что предупредили их бедолаг.

Гость|16.12.2019 12:09|

Гость писал(a):

Гость|16.12.2019 12:05|

Гость писал(a):

Вот интересно, в Европе все учения проходят на специальных полигонах, почему в нашей стране нужно создать проблему населению, чтобы поставить галочку на бумажке???

Причем в самый часпик и снегопад!

Херню сказали. Взрослые дядьки, а бестолковые. Что же на полигоне копию каждого пензенского здания нужно построить? А тренируются на реальных зданиях чтобы знать расположение помещений, путей подъезда и другие особенности конкретного здания

Гость|16.12.2019 12:11|

Гость писал(a):

Херню сказали. Взрослые дядьки, а бестолковые. Что же на полигоне копию каждого пензенского здания нужно построить? А тренируются на реальных зданиях чтобы знать расположение помещений, путей подъезда и другие особенности конкретного здания
Да, засчет тренируемых! У вас игры в войшку, а народ на работу опаздывает!!!

Гость|16.12.2019 12:17|

Гость писал(a):

Гость|16.12.2019 12:11|

Гость писал(a):

Херню сказали. Взрослые дядьки, а бестолковые. Что же на полигоне копию каждого пензенского здания нужно построить? А тренируются на реальных зданиях чтобы знать расположение помещений, путей подъезда и другие особенности конкретного здания

Да, засчет тренируемых! У вас игры в войшку, а народ на работу опаздывает!!!

Этот отель вообще в стороне от основного проспекта стоит. Кому и что там может помешать, а, опозданцы?

Гость|16.12.2019 12:21|

Гость писал(a):

Этот отель вообще в стороне от основного проспекта стоит. Кому и что там может помешать, а, опозданцы?
Так по дороге в часпик с мигалками не ехали? По воздуху летали?

Гость|16.12.2019 12:24|

Гость писал(a):

Гость|16.12.2019 12:21|

Гость писал(a):

Этот отель вообще в стороне от основного проспекта стоит. Кому и что там может помешать, а, опозданцы?

Так по дороге в часпик с мигалками не ехали? По воздуху летали?

А где написано, что в час пик???

Гость|16.12.2019 12:29|

Гость писал(a):

А где написано, что в час пик???
На заборе много что написано, а по факту людям создали неудобства, из-за того что в войнушку поиграться захотелось!

Гость|16.12.2019 12:34|

Гость писал(a):

Гость|16.12.2019 12:29|

Гость писал(a):

А где написано, что в час пик???

На заборе много что написано, а по факту людям создали неудобства, из-за того что в войнушку поиграться захотелось!

Дурак и уши у тебя холодные.Мля..сколько же нытиков, всем недовольных, развелось

Гость|16.12.2019 12:40|

Гость писал(a):

Я вздрогнула.
И встхрюкнула... (Или это был не встхрюк, я стесняюсь?)

Гость|16.12.2019 12:41|

Гость писал(a):

а по факту людям создали неудобства, из-за того что в войнушку
Дурачек пишит...

Гость|16.12.2019 12:42|

Гость писал(a):

Дурак и уши у тебя холодные.Мля..сколько же нытиков, всем недовольных, развелось
Служивый, ехай бухай на полигон, а мешай людям реальную работу делать!

Имя: Гость
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