16.12.2019 | 16:41

Больше полувека они строят, воспитывают подрастающее поколение и при этом не забывают учиться. Пензенскому движению студенческих отрядов исполнилось 55 лет. Юбилей отмечали в областной филармонии. Там собрались ветераны движения и нынешние активисты, чтобы вспомнить, как было, и посмотреть, как стало.

В одном месте молодые люди при помощи каски заколачивали гвозди.

«Это строительное направление студенческих отрядов. Здесь у нас награды, заслуженные нашими отрядами, а там интерактивная площадка, в которой любой желающий может поучаствовать и почувствовать себя отчасти строителем», - рассказал боец студенческого отряда «Спектр» Никита Бахтеев.

Как, например, это сделала Ольга Сидорина в 1984 году. Тогда, будучи студенткой, она каждое лето трудилась на стройке. Говорит, было тяжело, но весело.

«Это вообще огромные воспоминания. Прошло 35 лет - и мы до сих пор дружим, общаемся», - отметила женщина.

«Участие молодых людей в движении российских студенческих отрядов - это очень здорово. Каждый молодой человек может себя попробовать в различных ипостасях, посвятить себя какому-то делу, ну и заработать деньги», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

А также почетные грамоты и знаки отличия. Один из них - «За вклад в развитие студенческих отрядов Пензенской области». Такую награду вручали впервые, ее удостоилась член правления регионального отделения РСО Анастасия Неладнова.

«У нас много ребят, мы работаем сводными отрядами, большими, которые состоят из различных отрядов линейных. Думаю, если каждого члена движения спросить, он знает, кто такая Анастасия Ивановна», - посмеялась она.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.