16.12.2019 | 09:22

Утром в понедельник, 16 декабря, в правительстве Пензенской области прошло традиционное оперативное совещание. Прямая трансляция с губернаторской планерки впервые велась в аккаунте Ивана Белозерцева в Instagram.

Первой проблемой, озвученной главой региона, стала работа чиновников с населением.

«С людьми местная власть работает недостаточно или работает так, что стыдно становится», - возмутился Белозерцев.

Он зачитал письмо, которое ему прислала пензячка с улицы Кронштадтской. По словам женщины, жители ее дома уже несколько лет пытаются добиться, чтобы в их дворе установили детскую площадку, но тщетно.

Представители администрации областного центра предложили им вступить в программу по формированию комфортной среды на 2020 год. Однако при оформлении документов пензячка столкнулась с бюрократией и хамским отношением. Пообщавшись с сотрудниками мэрии, она «до дома проплакала».

Иван Белозерцев обратился с претензией к главе администрации Пензы Андрею Лузгину.

«С клиентоориентированностью чиновников работаем. Действительно, есть некоторые сложности», - признал мэр.

«Плохо! Позор! От таких чиновников надо освобождаться! Найдите эту женщину, проведите расследование… Что они издеваются над людьми?» - воскликнул Белозерцев.

Он поручил провести проверку случившегося и доложить о принятых мерах, а в следующем году установить на Кронштадтской детскую площадку.