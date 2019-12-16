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Общество | Иван Белозерцев назвал позором работу чиновников мэрии с пензенцами

16.12.2019|09:22
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Утром в понедельник, 16 декабря, в правительстве Пензенской области прошло традиционное оперативное совещание. Прямая трансляция с губернаторской планерки впервые велась в аккаунте Ивана Белозерцева в Instagram.

Первой проблемой, озвученной главой региона, стала работа чиновников с населением.

«С людьми местная власть работает недостаточно или работает так, что стыдно становится», - возмутился Белозерцев.

Он зачитал письмо, которое ему прислала пензячка с улицы Кронштадтской. По словам женщины, жители ее дома уже несколько лет пытаются добиться, чтобы в их дворе установили детскую площадку, но тщетно.

Представители администрации областного центра предложили им вступить в программу по формированию комфортной среды на 2020 год. Однако при оформлении документов пензячка столкнулась с бюрократией и хамским отношением. Пообщавшись с сотрудниками мэрии, она «до дома проплакала».

Иван Белозерцев обратился с претензией к главе администрации Пензы Андрею Лузгину.

«С клиентоориентированностью чиновников работаем. Действительно, есть некоторые сложности», - признал мэр.

«Плохо! Позор! От таких чиновников надо освобождаться! Найдите эту женщину, проведите расследование… Что они издеваются над людьми?» - воскликнул Белозерцев.

Он поручил провести проверку случившегося и доложить о принятых мерах, а в следующем году установить на Кронштадтской детскую площадку.

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Гость|16.12.2019 09:34|

penzainform.ru писал(a):

Утром в понедельник, 16 декабря, в правительстве Пензенской области прошло традиционное оперативное совещание.
Мой любимый сериал.

Гость|16.12.2019 09:35|

penzainform.ru писал(a):

С людьми местная власть работает недостаточно или работает так, что стыдно становится»,
Губернатор только узнал об этом? Мэрия давно против людей работает!

Гость|16.12.2019 09:37|

хочу землю под личную машину около подъезда. Ах нельзя. До дому проплачу, пусть чиновники клиентооринтируются лучше.

Гость|16.12.2019 09:37|

penzainform.ru писал(a):

«Плохо! Позор! От таких чиновников надо освобождаться! Найдите эту женщину, проведите расследование… Что они издеваются над людьми?» - воскликнул Белозерцев.
1.Пожурят?

2.Выгонят с работы?

3.Виноватой будет женщина заявитель?

Гость|16.12.2019 09:37|

Гость писал(a):

Губернатор только узнал об этом? Мэрия давно против людей работает!
По сюжету губернатор узнал об этом в 1 сезоне. В предстоящем 5 сезоне он должен дожать мэрию и помочь людям.

Гость|16.12.2019 09:39|

Гость писал(a):

хочу землю под личную машину около подъезда
Суть не в том что нельзя. Ставить автомобиль около подъезда идиотское желание.

Гость|16.12.2019 09:39|

Гость писал(a):

3.Виноватой будет женщина заявитель?
Гость писал(a):
3.Виноватой будет женщина заявитель?
По-любому. Выворачивать всё под себя-их кредо.

Гость|16.12.2019 09:40|

Где танк?

Гость|16.12.2019 09:41|

penzainform.ru писал(a):

С клиентоориентированностью чиновников работаем.
Клиентоориентированность – это способность компании и сотрудников вовремя определять желания клиентов, чтобы удовлетворить их своей продукцией или услугой с максимальной выгодой. В разрезе бизнеса клиентоориентированность создает поток лояльных покупателей, увеличивает продажи и помогает отстроиться от конкурентов.

Имя: Гость
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