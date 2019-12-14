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Общество | Пензенцы пообщались со школьниками из Австралии на телемосте

14.12.2019|17:50
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Телемост между участниками всероссийского конкурса «Живая классика» из России и Австралии организовали кураторы проекта.

«9:00 сейчас в Пензенской области по московскому времени, а в Австралии тем временем 17:00, поэтому, друзья, доброе утро вам и добрый вечер!» - приветствовала руководитель проектов фонда «Живая классика» Дарья Цыбульская.

Задачи данной акции - знакомство и обмен опытом с зарубежными коллегами, расширение читающего сообщества.

«Цель как раз заключается в том, чтобы не забыть русский язык тем, кто за границей, популяризация русского языка посредством чтения русской классики», - рассказала региональный куратор проекта «Живая классика» Елена Фирсова.

В телемосте приняли участие кураторы всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», школьники и педагоги. В ходе беседы жители Пензы и Сиднея обсудили, какие произведения популярны, рассказали о своих городах и библиотеках, а также стали участниками мастер-класса по актерскому мастерству и сценической речи.

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