13.12.2019 | 09:19

Житель Пензы, унаследовавший имущество отца-должника, по решению суда должен вернуть кредитору занятые тем деньги.

По словам представителей Октябрьского районного суда, в 2010 году двое граждан заключили договор займа на сумму 800 тысяч рублей со ставкой 5% в месяц. Срок возврата средств они не установили. Условия договора были закреплены письменно и подтверждены распиской.

В 2016 году заемщик умер, не вернув денег. В права наследования вступили трое его детей. Кредитор обратился в суд с иском о взыскании с них 3,5 млн руб. - 800 тыс. основного долга и 2,7 млн по процентам.

«Ст. 1110 ГК РФ предусмотрено, что при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как единое целое (в том числе имущество и обязанности, включая обязанности по долгам) и в один и тот же момент», - уточнили представители суда.

Таким образом, приняв в собственность имущество отца, дети также взяли на себя его долг. Правда, в соответствии с законодательством с них не могли потребовать сумму больше, чем стоимость унаследованного имущества.

Рассмотрев дело, служители Фемиды удовлетворили требования кредитора. С ответчиков взыскали 3,5 млн руб. Решение вступило в законную силу.