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Общество | В Пензе суд взыскал с наследников должника 3,5 млн рублей

13.12.2019|09:19
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Житель Пензы, унаследовавший имущество отца-должника, по решению суда должен вернуть кредитору занятые тем деньги.

По словам представителей Октябрьского районного суда, в 2010 году двое граждан заключили договор займа на сумму 800 тысяч рублей со ставкой 5% в месяц. Срок возврата средств они не установили. Условия договора были закреплены письменно и подтверждены распиской.

В 2016 году заемщик умер, не вернув денег. В права наследования вступили трое его детей. Кредитор обратился в суд с иском о взыскании с них 3,5 млн руб. - 800 тыс. основного долга и 2,7 млн по процентам.

«Ст. 1110 ГК РФ предусмотрено, что при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как единое целое (в том числе имущество и обязанности, включая обязанности по долгам) и в один и тот же момент», - уточнили представители суда.

Таким образом, приняв в собственность имущество отца, дети также взяли на себя его долг. Правда, в соответствии с законодательством с них не могли потребовать сумму больше, чем стоимость унаследованного имущества.

Рассмотрев дело, служители Фемиды удовлетворили требования кредитора. С ответчиков взыскали 3,5 млн руб. Решение вступило в законную силу.

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Гость|13.12.2019 09:39|

любишь медок люби и холодок

Гость|13.12.2019 10:09|

да не за горами судя по всему (1917) с таким правосудием будет само суд процветать.

Нормально,Справедливо(По ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ) было бы встать на сторону детей заёмщика ,но ХОТЯ БЫ взыскать без процентов,но нет надо издеватся над людьми в Пользу БАНКСТЕРОВ(ростовщиков).

Граждане Какого будущего вы хотите своим детям и внукам.В стране дурдом.Население страны главная новость в яндаксе :население России сокращается рекордными темпами.Вот итог ващего судейства.Люди не хотят быть Рабами, Заложниками банковских структур.

Имя: Гость
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