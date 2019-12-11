11.12.2019 | 16:57

«Пусть победит тот, кто лучше всех готовился!» - так прозвучала команда к началу областного конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!». Это принцип армейского обучения.

В состязаниях приняли участие 24 человека - воспитанники, преподаватели и инструкторы военно-патриотических клубов и объединений региона.

«Руководители и инструкторы будут соревноваться в знании нормативной документации, которая необходима для преподавания, пройдут профессиональное тестирование по истории страны, открытые занятия будут давать с ребятишками», - рассказал руководитель центра патриотического воспитания ДДЮТ г. Пензы Вячеслав Старшев.

В программу испытаний воспитанников входят проверка знаний по военной истории России, символике и традиции вооруженных сил и оценка физической подготовки.

Обладатели лучших результатов примут участие во всероссийском финале, который пройдет в Москве в феврале.