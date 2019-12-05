05.12.2019 | 10:05

Представители администрации Кузнецка рассказали о борьбе с последствиями снегопада. Дороги, остановки общественного транспорта и пешеходные зоны во втором по величине городе Пензенской области очищают в плановом режиме.

«Всего задействовано порядка 15 единиц спецтехники (дорожно-комбинированные машины, погрузчики, самосвалы, пескоразбрасыватели) МКУП «Дорсервис», МКУП «Зеленый город». Уже с 8:00 три бригады дорожной службы вручную занимаются уборкой снега с пешеходных мостов», - пояснили в пресс-службе местной мэрии.

Особое внимание уделяют улично-дорожной сети и остановочным павильонам. Для безопасности пешеходов тротуары расчищают и посыпают песко-соляной смесью.

«Глава администрации Сергей Златогорский поручил взять на контроль уборку дворовых территорий, состояние обочин, установку ограждения во время проведения работ. Аналогичные меры должны предпринять владельцы зданий, торговых точек и жильцы частных домовладений», - добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что дороги в Пензе расчищали около 80 единиц техники. Жителей областного центра попросили убрать с проезжей части транспорт, чтобы он не мешал работе коммунальных служб.