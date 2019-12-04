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Общество | Мэрия Пензы: 76 единиц техники расчищали и обрабатывали дороги ночью

04.12.2019|09:32
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Представители администрации Пензы рассказали о борьбе с последствиями снегопада, начавшегося в городе вечером во вторник, 3 декабря.

«МУП «Пензадормост» приступил к очистке и обработке дорог в ночь с 3 на 4 декабря. В ночную смену вышло 76 единиц техники, такое же количество будет очищать дороги в дневную смену», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ход уборки снега проверила комиссия городских чиновников во главе с руководителем администрации Андреем Лузгиным. Какую оценку они дали качеству работ, не уточняется.

Некоторые жители города остались недовольны действиями коммунальщиков.

«Ни вечером, ни ночью на дорогу не сыпали и не чистили», - выразил свое мнение один из читателей портала «ПензаИнформ».

Другой возразил: «Плохо быть школьником и без машины. Тротуары, может, и не чистили, а все остальное и посыпано, и почищено. Только местным водителям это не помогает. Они при виде любых осадков впадают в истерику и паникуют».

Ранее сообщалось, что снегопад серьезно ухудшил дорожную обстановку в Пензе. Вечером 3 декабря и утром 4-го в разных районах города произошло несколько аварий.

Источник — фото пресс-службы администрации г. Пензы
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Гость|04.12.2019 09:50|

А нужно в 3 раза больше.

Гость|04.12.2019 09:52|

до двух часов ночи ничего не чистили. А снег начался гораздо раньше.

Убогий принцип "пока снег не кончится, чистить не будем"

Имя: Гость
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