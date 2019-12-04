04.12.2019 | 09:46

В Пензе в драмтеатре открылась необычная выставка, посвященная завершению Года театра в России.

Посетители могут увидеть изображения лучших монет, выполненных из драгоценных металлов: серебра, золота, платины, палладия. Их Банк России посвятил театральной тематике.

Всего было выпущено более ста таких монет. 87 из них относится к серии «Русский балет». Самые удивительные - это десятирублевый «Щелкунчик», диаметр которого составляет всего 10 мм, и сторублевый «Спартак», приуроченный к 225-летнему юбилею Большого театра.

Также есть монета, на которой представлен великий реформатор театра Константин Станиславский. На ее реверсе запечатлена сцена из поставленной им пьесы Максима Горького «На дне». Сам легендарный режиссер находится в образе Сатина.

«Банк России выпускает подобные памятные монеты уже тридцать лет. Первые из них были отчеканены в 1989 году. Экспозиция будет интересна как нумизматам, так и любителям театрального искусства», - отметила заместитель управляющего отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Людмила Барбакова.

Выставка «Магия театра» расположена в холле третьего этажа театра.