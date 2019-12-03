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Общество | Пензенских школьников выборочно проверяют на употребление снюсов

03.12.2019|17:40
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«Они сказали выплюнуть, я выплюнул. Потом у меня закружилась голова, я пошел на площадку, сел, потом упал», - рассказал мальчик.

С просмотра видеосюжетов о снюсах началось заседание женсовета при главе города. Директора школ, гимназий, медики и родители бьют тревогу: в свободной продаже - смеси, на которые подсаживают детей и подростков.

«Мы подверглись беспрецедентной атаке табачной и в какой-то степени наркомафии, которая направлена на самое молодое поколение, на наших детей, причем достает уже пятые и шестые классы», - сообщил член Общественной палаты Пензенской области Сергей Дегтярь.

В школах с согласия родителей проводят социально-психологическое тестирование детей на склонность к употреблению табака, алкоголя и других препаратов. Выборочно у подростков берут анализы.

«В школу приходят только цифры: столько-то у вас детей под угрозой, вероятность, что могут попробовать, - 5-6 человек. Но кто и в каком классе - мы не знаем. То есть мы опять должны проводить дополнительное исследование, чтобы это выяснить», - пояснил директор гимназии № 44 г. Пензы Александр Кистанов.

Говоря о снюсах, участники заседания единогласно сошлись на том, что нужно категорически запретить их продажу.

«Нужно строго относиться к тем, кто занимается этой продажей. И, конечно, нужно заняться интернетом, чтобы эта реклама прекратилась», - предложила директор гимназии № 6 г. Пензы Валентина Кашаева.

На совет пригласили и представителей прокуратуры, чтобы они помогли подготовить законопроект по ограничению реализации снюсов. В первую очередь - несовершеннолетним.

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Гость|03.12.2019 18:36|

Почему выборочно?

Гость|03.12.2019 18:51|

А вон на фото в очках ,итальнец из бригады захария калашова

Гость|03.12.2019 18:55|

Предательская власть все равно будет добивать народ. Спайсы в своё время, снюсы теперь, дальше что?

Гость|03.12.2019 19:02|

Мне кажется спайс лучше.

Имя: Гость
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