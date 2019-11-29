29.11.2019 | 16:23

«Самый крупный в России поезд, который отправляется в Китай, включает 100 контейнеров и порядка 2 500 тонн масла», - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Андрей Персанов.

Из Пензы во Владивосток за 9 суток, а потом на морском судне в Поднебесную. Таков маршрут движения железнодорожного состава из 50 платформ. На каждой по два металлических контейнера, в которых находится подсолнечное и рапсовое масло.

«Груз особенный. Использована инновационная технология, так называемая упаковка Flexi, это такой вкладыш, который позволяет заливать в него жидкие неопасные грузы, то есть бытовую химию, а также товары продовольственного назначения. Это удешевляет перевозку, потому что потом этот вкладыш утилизируется, его не нужно возвращать обратно», - рассказал директор филиала компании-грузоперевозчика Алексей Булытов.

В этом году в Пензенской области выращено рекордное количество подсолнечника, 550 тысяч тонн, и более 600 тысяч тонн других масличных культур, в том числе рапса.

Часть переработанного урожая решено отправить в Чунцин - один из четырех самых больших городов Китая, что дает возможность открывать новые рынки сбыта пензенским сельхозпроизводителям.

«Безусловно, мы и другую продукцию со временем будем поставлять, начиная от сахара, который очень там нужен и который у нас здесь производится. Вы знаете, что цена на сахар достаточно низкая, и открытие внешних рынков - это еще одна возможность для наших производителей сахара. Также и кондитерскую продукцию мы будем поставлять в Китай. Мы на правильном пути, но только в самом его начале», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Кстати, это уже четвертый состав с сельхозпродукцией, который отправлен из Пензы за границу. Первый поезд в Китай провожали в августе этого года.