В Кузнецке пассажира сняли с поезда за домогательства к школьнице

В Пензенской области сняли с поезда 42-летнего жителя Омска за сексуальные домогательства.
Жертвой стала 14-летняя девочка из Нижнего Новгорода.
«Школьница проснулась от того, что кто-то лез к ней под футболку. Она только успела спросить: «Что вы делаете?» - как извращенец исчез», - сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Юная пассажирка рассказала о случившемся проводнице и полицейским.
Омич признался, что увидел большую грудь и захотел потрогать. Мужчину высадили на станции Кузнецк.
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