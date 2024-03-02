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Криминал

В Кузнецке пассажира сняли с поезда за домогательства к школьнице

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В Пензенской области сняли с поезда 42-летнего жителя Омска за сексуальные домогательства.

Жертвой стала 14-летняя девочка из Нижнего Новгорода.

«Школьница проснулась от того, что кто-то лез к ней под футболку. Она только успела спросить: «Что вы делаете?» - как извращенец исчез», - сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Юная пассажирка рассказала о случившемся проводнице и полицейским.

Омич признался, что увидел большую грудь и захотел потрогать. Мужчину высадили на станции Кузнецк.

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