В Кузнецке пассажира сняли с поезда за домогательства к школьнице

02.03.2024 | 14:58

В Пензенской области сняли с поезда 42-летнего жителя Омска за сексуальные домогательства.

Жертвой стала 14-летняя девочка из Нижнего Новгорода.

«Школьница проснулась от того, что кто-то лез к ней под футболку. Она только успела спросить: «Что вы делаете?» - как извращенец исчез», - сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Юная пассажирка рассказала о случившемся проводнице и полицейским.

Омич признался, что увидел большую грудь и захотел потрогать. Мужчину высадили на станции Кузнецк.