Сетевое издание|18+|Понедельник|4 мар 2024|17:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Из-за взрыва в Самарской области изменены маршруты поездов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Часть пассажирских поездов из-за ЧП в Самарской области будут следовать измененным маршрутом. Об этом сообщили в новостном канале Куйбышевской железной дороги.

Утром в понедельник, 4 марта, около 6:15 по местному времени (5:15 мск) на перегоне Звезда - Чапаевск произошел взрыв: неизвестные пытались подорвать опору железнодорожного моста. Движение поездов по нему приостановлено на время обследования инфраструктуры.

Поезда № 110 Пенза - Самара, № 14 Москва - Челябинск, № 131 Орск - Москва и № 124 Белгород - Новосибирск пойдут через станцию Жигулевск.

Поезда № 50 Москва - Самара, № 32 Москва - Орск, № 132 Москва - Орск проследуют через станцию Кинель.

«Пассажиры поездов дальнего следования, опаздывающих более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. На вокзале Безенчук организована раздача воды и чая», - уточнили в канале Куйбышевской железной дороги.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте