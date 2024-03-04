Из-за взрыва в Самарской области изменены маршруты поездов

04.03.2024 | 12:59

Часть пассажирских поездов из-за ЧП в Самарской области будут следовать измененным маршрутом. Об этом сообщили в новостном канале Куйбышевской железной дороги.

Утром в понедельник, 4 марта, около 6:15 по местному времени (5:15 мск) на перегоне Звезда - Чапаевск произошел взрыв: неизвестные пытались подорвать опору железнодорожного моста. Движение поездов по нему приостановлено на время обследования инфраструктуры.

Поезда № 110 Пенза - Самара, № 14 Москва - Челябинск, № 131 Орск - Москва и № 124 Белгород - Новосибирск пойдут через станцию Жигулевск.

Поезда № 50 Москва - Самара, № 32 Москва - Орск, № 132 Москва - Орск проследуют через станцию Кинель.

«Пассажиры поездов дальнего следования, опаздывающих более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. На вокзале Безенчук организована раздача воды и чая», - уточнили в канале Куйбышевской железной дороги.