В Пензенской области в праздники изменят график движения электричек

06.03.2024 | 16:07

В праздничные дни в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов. Некоторые составы отменят, в отдельные дни назначат дополнительные поезда.

Об этом сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

7 марта электрички будут ходить по графику пятницы, 8-го и 9-го числа - субботы, 10-го - воскресенья, 11-го - понедельника.

7, 8, 9, 10, 11 марта назначат поезда № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39) и № 7240 Башмаково (13:51) - Пенза-I (16:57).

В эти же дни отменят поезда № 7241 Пенза-I (отправление в 10:32) - Белинская (прибытие в 12:05) и № 7242 Белинская (15:25) - Пенза-I (16:57).

Кроме того, 7, 8, 9 и 10 марта будет ходить поезд № 7239/7232 Саранск (отправление в 16:07) - Пенза-I (прибытие в 18:47, отправление в 18:59) - Кузнецк (прибытие в 20:39).

С 8-го по 11-е число назначат поезд № 7233/7238 Кузнецк (отправление в 6:43) - Пенза-I (прибытие в 08:23, отправление в 8:35) - Саранск (прибытие в 11:21).

Также 8, 9 и 10 марта пензенцы могут воспользоваться поездами № 7231/7230 Саранск (отправление в 8:04) - Пенза-I (прибытие в 10:53, отправление в 11:05) - Кузнецк (прибытие в 12:45) и № 7247/7246 Кузнецк (отправление в 15:10) - Пенза-I (прибытие в 16:50, отправление в 17:02) - Саранск (прибытие в 19:54).