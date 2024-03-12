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Общество

Пензенцы смогут без пересадок ездить в Калининград

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Летом жители Пензенской области смогут без пересадок добираться до Калининграда железнодорожным транспортом.

Сезонный поезд № 425/426 Калининград-Челябинск будет курсировать с 3 июня по 15 сентября, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги.

Предусмотрено отправление один раз в неделю. Маршрут проходит через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск.

«Всего будет 50 остановок. Самая продолжительная стоянка поезда на станции Пенза-I - 57 минут», - уточняет портал tutu.ru.

Состав проследует через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров на территории этой страны.

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