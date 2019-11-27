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Общество | В Пензенской области каждый месяц от травм погибают трое детей

27.11.2019|16:55
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В регионе каждый месяц травмы уносят жизнь троих детей. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева на форуме «Защищая детство», который прошел в среду, 27 ноября.

Уровень детского травматизма в области растет вот уже в течение трех лет. В 2018 году этот показатель увеличился на 7%, а в группе детей до 14 лет – на 9%, отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Участились случаи госпитализации детей с травмами, полученными после падения с высоты, в результате ДТП и отравления алкоголем. В среднем в медучреждения региона каждый месяц поступает 67 пострадавших малышей.

«Все трагедии, которые случаются с нашими детьми, это в первую очередь недосмотр и невнимательность взрослых, когда дети предоставлены сами себе, своим переживаниям и проблемам, что, в свою очередь, ведет к развитию суицидального поведения, особенно среди подростков. К сожалению, мы, взрослые, разучились разговаривать со своими детьми, как говорится, по душам»,- заявила Марина Воробьева.

Так, в начале ноября родительский недосмотр привел к отравлению найденным на полу нейролептиком полуторагодовалого малыша из Неверкинского района. 6 октября двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже на проспекте 30-летия Победы в Заречном и погиб. Мать ребенка в момент трагедии находилась в другой комнате со старшим сыном.

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