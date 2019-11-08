08.11.2019 | 09:54

В Неверкинском районе полуторагодовалый мальчик отравился лекарством (нейролептиком), которое подобрал с пола. О случившемся в пятницу, 8 ноября, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Малыша в бессознательном состоянии доставили в больницу, где, оказав всю необходимую помощь, спасли.

«Родственники объясняют произошедшее чисто случайным недосмотром. Но всем взрослым постоянно напоминают о том, что лекарственные препараты должны храниться в недоступном для детей месте. Тем более не должны быть рассыпаны на полу в комнате, где находится маленький ребенок», - сообщается на сайте детского омбудсмена.

По мнению Елены Столяровой, причиной отравления малыша стала обычная халатность и безответственность взрослых.

«Уполномоченный обратилась в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних с просьбой о необходимости мониторинга семей, не стоящих на каких-либо видах учета, но воспитывающих малолетних детей, с целью профилактики подобных случаев», - уточняется на сайте.