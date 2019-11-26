26.11.2019 | 16:22

Темнота не помеха. Офицеры ГАИ, активные мамы и бабушки накинули яркие жилетки и отправились на улицу. У здания школы № 66 они ждали детей и их родителей, чтобы напомнить о правилах поведения на проезжей части и о необходимости носить световозвращающие элементы.

«Которые позволяют водителям в темное время суток замечать пешехода с расстояния более чем 150 метров. Они могут быть представлены в разных формах: в виде браслетов, в виде брелочков, в виде наклеек», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Местные жители говорят, в районе по вечерам действительно хоть глаз выколи. Страшно.

«Темно, особенно вдоль школы. Дети из школы идут, а здесь дорога не освещается», - рассказала женщина.

Специальные яркие браслеты и памятки раздавали представители родительского патруля и полицейские маленьким прохожим. Подобные акции проходят во всех районах города три-четыре раза в месяц.

По словам офицеров ГАИ, малыши их всегда внимательно слушают и следуют рекомендациям. А вот старшеклассники не такие сознательные. Они считают себя уже взрослыми людьми, которые не нуждаются в помощи.