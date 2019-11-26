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Общество | Пензенцам напомнили о необходимости носить световозвращающие элементы

26.11.2019|16:22
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Темнота не помеха. Офицеры ГАИ, активные мамы и бабушки накинули яркие жилетки и отправились на улицу. У здания школы № 66 они ждали детей и их родителей, чтобы напомнить о правилах поведения на проезжей части и о необходимости носить световозвращающие элементы.

«Которые позволяют водителям в темное время суток замечать пешехода с расстояния более чем 150 метров. Они могут быть представлены в разных формах: в виде браслетов, в виде брелочков, в виде наклеек», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Местные жители говорят, в районе по вечерам действительно хоть глаз выколи. Страшно.

«Темно, особенно вдоль школы. Дети из школы идут, а здесь дорога не освещается», - рассказала женщина.

Специальные яркие браслеты и памятки раздавали представители родительского патруля и полицейские маленьким прохожим. Подобные акции проходят во всех районах города три-четыре раза в месяц.

По словам офицеров ГАИ, малыши их всегда внимательно слушают и следуют рекомендациям. А вот старшеклассники не такие сознательные. Они считают себя уже взрослыми людьми, которые не нуждаются в помощи.

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Гость|26.11.2019 18:57|

penzainform.ru писал(a):

«Темно, особенно вдоль школы.
И зачем освещение в городах, сёлах? Всё на продажу.

Гость|26.11.2019 19:11|

Бараны, лучше бы написали где их продают и сколько они стоят.

Гость|26.11.2019 19:26|

В городе как у негра в ...опе. Сегодня ехал по Одесской, на трассе намного светлей. И так по всему городу. А ещё кто то трындел что бы осветить пешеходные переходы.

Гость|26.11.2019 19:30|

А может наконец-то нормальные лампочки в фонари вкрутить?!

Гость|26.11.2019 19:46|

penzainform.ru писал(a):

Офицеры ГАИ
а что же на трассе в кам.районе офицер не напялил penzainform.ru писал(a):
световозвращающие элементы.

Гость|26.11.2019 19:47|

penzainform.ru писал(a):

По словам офицеров ГАИ, малыши их всегда внимательно слушают и следуют рекомендациям.
а особенно майор полиции такой послушный был

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