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Общество | Для пензенских детей-инвалидов хотят открыть центр дневного пребывания

22.11.2019|19:29
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Фонд социальной поддержки населения «Святое дело» на базе детского центра «Шаг за шагом» начинает реализацию нового проекта «Птицы белые», который стал победителем второго тура конкурса грантов Президента России Владимира Путина. На полученные деньги планируется открыть центр дневного пребывания для детей-инвалидов с различными нарушениями здоровья.

«Для младшей группы будут организованы помимо реабилитационных мероприятий дополнительные музыкальные, художественные, образовательные программы, которые не могут себе семьи позволить в силу того, что они и загружены и не хватает материальных средств, а вторая, старшая группа возрастная получит дополнительную подготовку в профессиональном образовании», - сообщила президент фонда «Святое дело» Любовь Шубенкина.

С этой категорией участников будут заниматься различные специалисты: педагоги, психологи, журналисты, юристы и другие. Программа «Птицы белые» рассчитана на год. Одной из первых участниц проекта стала Елена Трошина. Девушка хочет найти друзей среди представителей средств массовой информации.

«В том плане, что они могли бы мне что-то показать и рассказать, тем более что человек журналист он очень интересный и у него много общения. Журналистика - это здорово, мне когда-то хотелось быть журналистом, вот и еще один шаг, еще одна мечта, надеюсь, что осуществится», - отметила девочка.

В настоящее время в регионе действует множество различных проектов, направленных на реабилитацию инвалидов. Их реализации правительство Пензенской области уделяет особое внимание и оказывает всестороннюю поддержку.

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Гость|22.11.2019 21:18|

Хочу сказать огромное спасибо педагогам клуба " Равновесие" Елене Александровне и Ольге Валентиновне. Они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО помогают нашим особенным детям.И дети с большим удовольствием посещают их занятия.Эти ЛЮДИ с большим добрым сердцем.Дай Бог им здоровья и их семьям.Про других ничего не могу сказать,т.к . мало людей кто искренне способен помочь нашим детям ,везде все для здоровых и успешных.

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