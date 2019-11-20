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Общество | В «Арбековской заставе» возведут зимний городок и поставят елку

20.11.2019|11:36
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На протяжении десятков лет жителям крупнейшего в Пензе микрорайона Арбеково, решившим встретить Новый год на свежем воздухе, приходилось ехать в центр города - в парк Белинского или на Фонтанную площадь. Теперь у них есть возможность отметить праздник ближе к дому.

Новая площадка для торжеств появится в «Арбековской заставе». Сегодня этот микрорайон активно развивается. Здесь уже проживает около 8 тысяч человек. В новом году новоселов станет еще больше. Застройщик - группа компаний «Территория жизни» - планирует сдать в эксплуатацию 7 домов, в которые заселятся около 3 тысяч человек. Кроме того, рядом расположены густонаселенные «Эко-квартал», Запрудный, улица Ладожская.

Жители всех этих территорий смогут отметить встречу Нового года в ЖК «Арбековская застава». Совсем скоро микрорайон засияет россыпью огней, на центральной площадке будет установлена новогодняя елка, которую предоставит администрация Октябрьского района Пензы. Создаст атмосферу приближающегося праздника и красочная иллюминация на жилых домах.

«Излюбленная зимняя забава детворы и молодежи - катание с горки. Мы позаботились и об этом. В «Арбековской заставе» их будет две: большая с двумя скатами длиной 10 и 2,5 метра и маленькая - 5,7 метра. Поверхность будет залита водой, а спускаться ребятня сможет на ледянках или тюбингах. Застройщик уже приобрел горки и доставил их из Москвы. В ближайшее время они займут свое место на новогодней площадке», - рассказал event-менеджер ГК «Территория жизни» Евгений Буздаков.

Местом притяжения должна стать и новая ледовая арена. Здесь все желающие смогут покататься на коньках и поиграть в хоккей. Площадку 30 на 60 метров установили в октябре. Заливать лед примутся, как только установится по-настоящему морозная погода.

Уже 13 декабря в «Арбековской заставе» начнут работать елочные базары. Они расположатся у домов № 11 и 19 на улице 65-летия Победы и будут работать до самого Нового года.

«Не обойдется без праздничных гуляний и новогоднего хоровода вокруг елки. Группа компаний «Территория жизни» направила письмо на имя главы администрации Пензы Андрея Лузгина с просьбой включить новую площадку в жилом комплексе «Арбековская застава» в официальный перечень праздничных локаций города. Выступление творческих коллективов Пензы вокруг нашей елки станет кульминацией новогодних торжеств и сумеет объединить жителей «Арбековской заставы», - отметил директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

2020 год на «Территории жизни» будет объявлен Годом добрососедства. Уже сейчас разрабатывается план мероприятий, которые будут способствовать созданию атмосферы дружбы и взаимопомощи. На следующий год запланировано открытие в ЖК «Арбековская застава» соседского центра.

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