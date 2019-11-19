19.11.2019 | 18:01

Они отдают свое сердце детям. В Пензу на финал всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования приехали специалисты из разных регионов страны.

«Главная цель - обеспечить доступность дополнительного образования для каждого ребенка, независимо от места его проживания, от статуса его семьи. Обеспечить интересы каждого ребенка с учетом интересов социально-экономического развития региона», - сообщила начальник отдела департамента Министерства просвещения РФ Елена Сереброва.

На педагогов дополнительного образования возлагают большие надежды. Ведь именно эти люди занимаются с детьми творчеством, техническими науками, помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии.

«Я представляю наш пензенский «Кванториум НЭЛ», являюсь там педагогом дополнительного образования по направлению хай-тек. Мы учим детей 3D-моделированию, также аддитивным технологиям, лазерным и работе с ЧПУ станками», - пояснил педагог Михаил Демин.

В Пензе финал конкурса проводят потому, что в прошлом году его выиграла Алена Жукова из областного центра развития творчества детей и юношества.