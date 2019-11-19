19.11.2019 | 08:54

В Пензенской области 50-летний житель Кузнецка остался без автомобиля из-за неоплаченного кредита за сотовый телефон.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления ФССП, должник попал в поле зрения приставов из-за задолженности в размере 10 тысяч рублей. Невозможность ее погасить он объяснял тяжелым материальным положением.

В собственности у неплательщика находилось три машины, но он утверждал, что все сданы в утиль.

«Судебный пристав вынес постановление о розыске имущества должника и при проверке было установлено, что машины не только не утилизированы, но и периодически попадают в поле зрения камер фото- и видеофиксации Госавтоинспекции», - уточнили в УФССП.

В результате одно из транспортных средств – легковой автомобиль Kia Sephia – было изъято и передано на реализацию. После его продажи долг перед кредитной организацией будет погашен.