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Общество | 50-летний кузнечанин лишился машины из-за кредита на телефон

19.11.2019|08:54
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В Пензенской области 50-летний житель Кузнецка остался без автомобиля из-за неоплаченного кредита за сотовый телефон.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления ФССП, должник попал в поле зрения приставов из-за задолженности в размере 10 тысяч рублей. Невозможность ее погасить он объяснял тяжелым материальным положением.

В собственности у неплательщика находилось три машины, но он утверждал, что все сданы в утиль.

«Судебный пристав вынес постановление о розыске имущества должника и при проверке было установлено, что машины не только не утилизированы, но и периодически попадают в поле зрения камер фото- и видеофиксации Госавтоинспекции», - уточнили в УФССП.

В результате одно из транспортных средств – легковой автомобиль Kia Sephia – было изъято и передано на реализацию. После его продажи долг перед кредитной организацией будет погашен.

Источник — Фото pixabay.com
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