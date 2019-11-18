18.11.2019 | 17:02

Находятся ли дети в пензенских приемных семьях в безопасности? Этот вопрос подчиненным поручил выяснить губернатор на оперативном совещании в правительстве. Тема актуальна после событий в Москве, где неродная мама систематически издевалась над дочерьми и сыновьями.

Иван Белозерцев говорит, если такая ситуация возникла в столице, то и Пензенский регион от нее не застрахован. Людям, которые создают приемные семьи, общество благодарно, но контроль нужен.

«Из тысячи работников может быть один, который, как уже в ходе следствия в этом регионе мы видим... На 35 000 рублей взяточку взяли в виде чего-то и закрывали глаза», - сообщил Иван Белозерцев.

Министр образования уверяет, что в Пензенском регионе все потенциальные приемные родители проходят психолого-педагогическое тестирование, а потом специальное обучение.

«Так как данная ситуация может быть везде, проверку жизнедеятельности детей по месту их проживания проходят два раза в год. В этом году мы уже дали команду провести ее заблаговременно», - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

По словам уполномоченного по правам ребенка Елены Столяровой, не так давно разбирались в сложной ситуации с приемной семьей в селе Ленино Пензенского района. Но она ничем не похожа на издевательства над детьми в столице.

«Таких диких случаев, которые произошли в другом субъекте, слава богу, что нет», - отметила Елена Столярова.

Самое сложное, с чем ей пришлось столкнуться в своей работе, - возврат детей, взятых в приемные семьи. Таких случаев было 15.