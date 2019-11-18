18.11.2019 | 09:14

В понедельник, 18 ноября, в Пензе стартовал прием предложений от жителей о включении дворов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2020 год.

Всего будет отобрано восемь дворовых территорий - по два двора от каждого района.

Предложения следует подавать в письменном виде в управление ЖКХ по адресу: 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, д. 34, каб. 17, в срок до 17:00 17 декабря 2019 года.

Телефоны отдела городской среды Управления ЖКХ г. Пензы - 42-08-13, 42-06-97.

Помощь в подготовке предложений оказывают специалисты администраций районов Пензы.

Все листы предложения и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплено печатью (при наличии) и подписана уполномоченным лицом.

К предложению прилагаются следующие документы:

- протоколы общих собраний собственников помещений в каждом из многоквартирных домов (МКД), образующих дворовую территорию;

- решения собственников зданий и сооружений, расположенных в границах двора, об обращении с предложением по включению территории в программу «Формирование современной городской среды»;

- документы, удостоверяющие личность представителя, подающего предложение.

К протоколу общего собрания могут быть приложены акт обследования дворовой территории и схема благоустройства.

В отношении одного двора может быть подано только одно предложение.

В протоколе общего собрания собственников помещений должно быть отражено решение о минимальном перечне работ (ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн, вазонов), а также о дополнительных мероприятиях, проводимых на условиях обязательного софинансирования со стороны жителей (не менее 5%), например оборудовании детских и спортивных площадок, автомобильных парковок.

Все предложения рассмотрит общественная комиссия. При оценке проектов будут учитываться количество собственников, участвующих в его формировании, доля софинансирования дополнительного перечня работ, год ввода дома в эксплуатацию.

«Работы по благоустройству тех дворов, которые войдут в программу, планируется провести весной и летом следующего года», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.