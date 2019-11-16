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Общество | Более 45 000 пензенцев отдали голоса за место для благоустройства в 2020 году

16.11.2019|12:12
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В Пензе завершилось голосование по выбору общественного места, которое благоустроят в 2020 году по программе «Формирование современной городской среды».

В нем приняли участие 45 897 пензенцев. Они выбирали самую значимую территорию из более чем 40 вошедших в список. Среди них были зоны отдыха у водоемов, площади, скверы и парки, расположенные как в центре города, так и на его периферии.

«В настоящее время продолжается подсчет голосов. Итоги подведет специальная общественная комиссия. Официальные результаты будут опубликованы в течение трех дней со дня голосования», - рассказали в пресс-службе мэрии.

В предыдущем голосовании пензенцы отдали предпочтение благоустройству набережной Суры, где сейчас завершается третий этап реконструкции. Осталось лишь смонтировать камеры видеонаблюдения, интегрировав их в систему «Безопасный город», и установить подсветку на болларды (заградительные столбы в нижней прогулочной зоне).

На четвертом этапе реконструкции специалисты обустроят зеленую зону между улицей Урицкого и верхним прогулочным променадом, сделают там детские площадки, спортивные зоны, скейт-парк, велодорожки.

Капитальный ремонт набережной планируют завершить в 2021 году.

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Гость|16.11.2019 12:40|

penzainform.ru писал(a):

В предыдущем голосовании пензенцы отдали предпочтение благоустройству набережной Суры
Которая к тому времени реконструировалась уже не олин год. В этот раз победит Фонтанная площадь - новый мэр этого и не скрывал.

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