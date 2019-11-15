15.11.2019 | 16:29

В Пензе на глазах меняется облик уже ставшего привычным микрорайона. ЖК «8 Марта» подарит ему новую жизнь.

Жилой комплекс будет состоять из шести корпусов, объединенных общим двором. И двор этот будет обустроен в лучших традициях застройщика - компании «Термодом».

Специалисты обустроят игровые площадки, разделенные по возрасту детей, зеленые зоны отдыха, площадки для выгула собак, спортивную зону для тренировок под открытым небом.

К тому же жители «8 Марта» смогут не переживать за свои автомобили. Для них строится вместительный подземный паркинг. Также застройщик предусмотрел гостевые стоянки.

Планировки в домах жилого комплекса создали так, чтобы каждый желающий выбрал квартиру на свой вкус и в соответствии со своими целями. Продаются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры.

Площадь последних составляет 99 квадратных метров. Аккуратные и компактные, эти квартиры подойдут для большой семьи. Все комнаты изолированные, планировка продумана таким образом, чтобы функционально использовать пространство. К тому же одну из комнат при желании можно разделить перегородкой на две. Так как в ней два окна, освещение будет достаточным.

Дом и двор дополнят множество объектов инфраструктуры. Для жителей комплекса «8 Марта» доступно все необходимое для жизни современного человека: четыре школы, четыре детских сада, учреждения здравоохранения, сетевые магазины и кафе, крупные торговые центры.

Около ЖК проходят важные городские транспортные артерии, по которым можно добраться в любой уголок Пензы.

В ЖК «8 Марта» объединены все преимущества современных новостроек: возможности для спорта и отдыха, масса социальных объектов, комфорт и транспортная доступность.

Желающие приобрести квартиру могут получить информацию по телефону 28-28-20 или же прийти в один из офисов продаж. Они расположены на улицах Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (Пенза), на улице Радужной, 1 (Город Спутник) и на проспекте 30-летия Победы (Заречном).

Застройщиком ЖК «8 марта» выступает ООО ПКФ «Термодом». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте termodom-pnz.ru.