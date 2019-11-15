15.11.2019 | 17:48

16 декабря пензенцы смогут принять участие в общественном обсуждении бюджета города на 2020 год и финансовых планов на 2021-й и 2022-й.

Публичные слушания пройдут в малом зале заседаний администрации Пензы (площадь Маршала Жукова, 4). Они начнутся в 16:00.

Оргкомитет по проведению слушаний расположен по тому же адресу, в комнате № 513.

Проект решения городского представительного органа власти опубликован в 42-м номере муниципальной газеты «Пенза», размещенном на сайте администрации penza-gorod.ru.

В мае в администрации Пензы прошло первое общественное обсуждение изменений в генеральном плане Пензы, второе состоялось в октябре. На слушания пришли многие городские активисты, задавшие массу вопросов. Все предложения и замечания были проанализированы и отправлены проектировщикам.