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Общество

Пензенцы планируют сэкономить на праздновании Нового года

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Многие жители Пензенской области планируют сэкономить на праздновании Нового года. Об этом свидетельствуют данные опроса, запущенного на портале PenzaInform.ru.

По данным на 9:00 понедельника, 25 декабря, большинство (35%) участников намерены потратить на подарки и стол до 5 000 рублей.

На втором месте вариант «Нисколько не потрачу, праздновать не буду». Его выбрали 29% проголосовавших. 17% участников готовы израсходовать до 20 000 рублей и только 5% - от 20 000 до 50 000.

Как сообщалось ранее, последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что затраты на празднование Нового года обновили исторический максимум.

Опрошенные готовы расстаться в среднем с 54 067 рублями. Подсчитано, что средние планируемые расходы граждан по трем праздничным статьям: стол, подарки и досуг - за год увеличились на 16 399 рублей.

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