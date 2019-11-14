14.11.2019 | 16:34

На территорию детского сада номер № 22 прибыл целый наряд полиции. Сотрудники городского управления МВД быстро погрузили малышей в спецавтомобиль, чтобы сделать фото на память. Так началась встреча стражей порядка и воспитанников учреждения дошкольного образования. Затем для ребят устроили лекцию на открытом воздухе.

Детям рассказали, что разговаривать с незнакомцами и принимать от них подарки нельзя, объяснили, почему не нужно трогать оставленные кем-то игрушки или сумки, а затем продемонстрировали, кто и как занимается их проверкой.

Также для ребят провели игры и конкурсы.

С подобными визитами полицейские намерены наведаться и в другие детские сады Пензы.

«Главная цель таких встреч - разъяснить детям, как действовать в непривычных ситуациях, с которыми они могут встретиться в любой момент, даже когда взрослых нет рядом», - сообщил начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН ОП № 1 УМВД РФ по г. Пензе Денис Грачев.

«Маленькие дети очень хорошо воспринимают информацию от сотрудников в форме, и в целом очень актуально, чтобы дети не терялись», - отметила воспитатель детского сада № 22 Марина Архипова.