14.11.2019 | 18:17

В 2019-м в IT-колледже прошел капитальный ремонт: заменили крышу, обновили окна, произвели отделку внутренних помещений, купили современную красивую мебель. И теперь студенты приобретают практические навыки совсем в других условиях.

«Благодаря поддержке губернатора Пензенской области был привлечен крупный инвестор, который смог выделить нам денежные средства в размере 24 млн рублей на капитальный ремонт мастерских», - сообщила заместитель директора колледжа информационных и промышленных технологий Наталья Чистякова.

В колледже считают: благодаря числе прочего и тому, что удалось создать комфортные условия для учеников, образовательное учреждение стало одной из площадок для реализации проекта «Билет в будущее». Программа существует второй год, и право участвовать в ней нужно выиграть - регионов-претендентов много.

«Это проект по ранней профориентации, в котором могут принимать участие ученики школ с 6-го по 11-й классы», - пояснила региональный координатор проекта «Билет в будущее» Мария Горбенко.

Александра Шуликина стала участницей проекта «Билет в будущее» в 2018 году. Девочке казалось, что из нее получится хороший кулинар. Но на практике все оказалось не так.

«Я поняла, что это не мое. У меня много чего не получалось по сравнению с моими одноклассниками», - отметила Александра.

Теперь девочка знакомится с азами другой профессии. Она изучает веб-дизайн и уверена, что здесь у нее получается намного лучше. Возможно, благодаря «Билету в будущее» она нашла дело своей жизни.

Тестирование в рамках программы прошли уже шесть тысяч школьников.