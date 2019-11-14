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Общество | Охрана пензенских детей будет оплачиваться из городского бюджета

14.11.2019|17:59
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С 2020 года учреждения образования начнут охранять сотрудники специализированных предприятий. Оплачивать эти услуги будет муниципальный бюджет. Соответствующий доклад на заседании постоянной комиссии городской думы сделала начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.

«По детским садам такие расходы составят в 2020 году 32,9 млн рублей, по школам - 29,8 млн рублей», - сообщила она.

К обсуждению вопроса, кто и как охраняет учреждения образования в России, вернулись после трагедии в детском саду Нарьян-Мара. Там мужчина беспрепятственно вошел в здание, а в группе расправился со спящим малышом.

Об усилении мер безопасности и защищенности пензенских ребят говорят и депутаты, и чиновники.

«У нас также предусмотрены расходы на мероприятия по антитеррору, эта сумма - 26 млн рублей», - пояснила Ольга Завьялкина.

«После завершения программы будет все то, что предусмотрено паспортами антитеррористической безопасности», - отметил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Такая же работа проводится в учреждениях дополнительного образования и центрах молодежного инновационного творчества.

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Гость|14.11.2019 18:52|

Не кисло так попилить 60 лямов а год, не хуже чем на бордюрах наверное выйдет.

Гость|14.11.2019 18:54|

Есть инвестиционная тема, внедрить ИИ вместо сотрудника ЧОП. Анализирует видео с камер, при необходимости жмёт тревожную кнопку.

Гость|14.11.2019 19:40|

Тогда охранять их должно государство ,а не ЧОП.Очередная кормушка.

Имя: Гость
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