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Общество | Иссинский мошенник обещал облегчить приговор любителю пьяной езды

13.11.2019|11:33
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Суд вынес приговор 29-летнему жителю Иссы, признав его виновным в мошенничестве. Об этом сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В марте 2019 года мужчина узнал, что его знакомому из Рузаевки (Мордовия) грозит уголовное преследование за управление транспортом в нетрезвом виде, и решил воспользоваться ситуацией в своих интересах. Через своего приятеля он связался с любителем пьяной езды и его матерью и рассказал, что имеет связи в полиции, прокуратуре и суде.

За 40 тысяч рублей аферист пообещал повлиять на исход уголовного дела: якобы виновному назначат мягкое наказание без лишения свободы. Он получил перевод на банковскую карту, хотя ни намерения, ни возможности повлиять на решение суда у него не было.

Мать нарушителя правил дорожного движения, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию, и мошенник сам оказался на скамье подсудимых. Служители Фемиды оштрафовали его на 10 тысяч рублей.

Не ушел от наказания и любитель прокатиться с ветерком в нетрезвом виде. В мае суд приговорил его к 8 месяцам условного лишения свободы с полугодовым испытательным сроком, а также лишению водительских прав на 2 года и 8 месяцев.

Источник — фото pixabay.com
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