12.11.2019 | 12:33

В Пензенской области стартует четвертый сезон игры «Умники и умницы Сурского края».

В ноябре отборочные этапы пройдут в школах. Их победители станут участниками муниципального тура, который состоится 13 декабря. Тема школьных и муниципальных игр – «Этапы и сражения Великой Отечественной войны».

В феврале 2020 года состоится первый региональный этап. По его итогам сформируется команда из 25 десятиклассников-финалистов. В марте для них планируется образовательная сессия и второй региональный этап, на котором определятся агонисты (играющие на дорожках) и теоретики (отвечающие на вопросы из зала) для финальной игры.

«Финал игры пройдет в мае 2020 года. Председателем жюри в этой игре будет профессор МГИМО, автор и ведущий телевизионной игры «Умницы и умники» Юрий Вяземский», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.