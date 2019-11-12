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Общество | Стала известна дата открытия школы после массовой болезни в Заречном

12.11.2019|13:07
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Школу № 221 в городе Заречном Пензенской области планируется открыть в четверг, 14 ноября.

На учебное заведение наложили карантин 8 ноября из-за массового заболевания детей, начавшегося накануне. Дети жаловались на тошноту, рвоту, боли в области живота. В школе ведется эпидемиологическое расследование, которое должно установить источник заражения школьников.

Кроме того, произошедшим заинтересовались органы следствия. Они должны установить причины массового заболевания учеников и в случае выявления нарушений санитарно-эпидемиологических правил дать правовую оценку действиям работников образовательного учреждения.

Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на главного санитарного врача Заречного Людмилу Куликову, по состоянию на 11 ноября к медикам обратились 53 человека. По ее словам, причиной болезни детей младшего школьного возраста послужил ротавирус.

Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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Гость|12.11.2019 14:31|

Почему на Пензенских сайтах спамят про лосиную ферму, засрачный к Пензе не относится ни как! Закрытый вот и пусть будет закрытый и продукты им с вертолета пусть сбрасывают. и нечего Пензенской инфраструктурой пользоваться!

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