12.11.2019 | 13:07

Школу № 221 в городе Заречном Пензенской области планируется открыть в четверг, 14 ноября.

На учебное заведение наложили карантин 8 ноября из-за массового заболевания детей, начавшегося накануне. Дети жаловались на тошноту, рвоту, боли в области живота. В школе ведется эпидемиологическое расследование, которое должно установить источник заражения школьников.

Кроме того, произошедшим заинтересовались органы следствия. Они должны установить причины массового заболевания учеников и в случае выявления нарушений санитарно-эпидемиологических правил дать правовую оценку действиям работников образовательного учреждения.

Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на главного санитарного врача Заречного Людмилу Куликову, по состоянию на 11 ноября к медикам обратились 53 человека. По ее словам, причиной болезни детей младшего школьного возраста послужил ротавирус.