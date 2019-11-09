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Происшествия | В Заречном школу № 221 закрыли из-за массового заболевания детей

09.11.2019|14:40
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В четверг, 7 ноября, в городе Заречном Пензенской области массово заболели ученики школы № 221. На тошноту, рвоту, боли в области живота жаловались преимущественно младшеклассники.

Специалисты провели эпидемиологическое расследование. Они взяли пробы воды из фонтанчиков и бассейна, обследовали пищеблок, отобрали пробы готовых блюд, взяли смывы, проверили дезинфицирующие средства и обследовали весь персонал.

С 8 ноября занятия приостановлены. Школу рекомендовано закрыть до 13 ноября. В отсутствие детей должна быть проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Сроки карантина будут зависеть от ситуации с заболеваемостью.

По состоянию на 14:00 8 ноября за медицинской помощью обратились 17 учеников. В 12 случаях детям поставлен предварительный диагноз «ротавирусный гастроэнтерит». Заболевание в основном протекает в легкой форме, однако один ребенок был госпитализирован с подозрением на аппендицит, которое впоследствии не подтвердилось.

«Специалисты предполагают, что заболевание не связано с питанием в школе, потому что более половины заболевших не посещали столовую. К тому же дети с симптомами ротавирусной инфекции были в школе 5 ноября, сразу после каникул. Заболевание такого количества детей в одном образовательном учреждении теоретически возможно. Подъем заболеваемости ротавирусной инфекцией в городе в этот период года в теплую погоду эпидемиологи отмечают на протяжении нескольких последних лет. Окончательные выводы будут сделаны по результатам лабораторных исследований», - сообщили в пресс-службе администрации Заречного.

Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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Гость|09.11.2019 15:00|

penzainform.ru писал(a):

«Специалисты предполагают, что заболевание не связано с питанием в школе, потому что более половины заболевших не посещали столовую.
А почему же тогда

penzainform.ru писал(a):

С 8 ноября занятия приостановлены. Школу рекомендовано закрыть до 13 ноября. В отсутствие детей должна быть проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Сроки карантина будут зависеть от ситуации с заболеваемостью.
?

Гость|09.11.2019 15:02|

Лосинная лихорадка

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