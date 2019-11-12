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Общество | Кузнецкий школьник помог вернуть матери пропавшего малыша

12.11.2019|16:22
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В Кузнецке семиклассник, нашедший потерявшегося ребенка, получил награду от сотрудников полиции.

В августе в дежурную часть полиции около двух часов дня позвонила жительница Кузнецка и рассказала, что пропал ее пятилетний сын. А еще через десять минут, когда личный состав отдела уже подняли по тревоге, по телефону 102 позвонил ученик школы № 3 Александр Санамян.

Подросток сообщил, что на улице Ленина к нему подошел малыш, назвал свое имя и сказал, что потерялся. Школьник оставался с мальчиком до тех пор, пока не приехали сотрудники полиции, которые передали ребенка матери.

«В торжественной обстановке начальник ОМВД России по городу Кузнецку Эдуард Изюмин вручил семикласснику благодарственное письмо и ценный подарок. Полковник полиции отметил неравнодушие и отзывчивость Александра Санамяна, а также то, что подросток быстро принял верное решение», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость|12.11.2019 17:18|

Молодец парень! Значит нужные книги ты в детстве читал!

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