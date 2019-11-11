11.11.2019 | 13:19

В Заречном перед судом предстал водитель такси, по вине которого пострадал пассажир. Полученные им травмы эксперты классифицировали как вред здоровью средней тяжести.

ДТП случилось 14 сентября. Зареченец находился за рулем «Лады-Самары» и вез мужчину и женщину. До пункта назначения они не добрались. Таксист нарушил правила и при повороте налево не уступил дорогу ВАЗ-2110, который двигался прямо. В результате автомобили столкнулись.

На суде нарушитель своей вины не признал, пояснив, что после случившегося он спросил у своих пассажиров о самочувствии, а те ответили, что с ними все в порядке. Каких-либо повреждений он у них не заметил. Горожане покинули машину и ушли.

«Мужчина полагал, что потерпевший получил телесные повреждения не в результате произошедшего 14-го числа ДТП, а при иных обстоятельствах, поскольку при обращении в МСЧ № 59 тот сказал, что упал с лестницы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Зареченского городского суда.

Пострадавший зареченец опроверг слова водителя, рассказав, что тот отвлекся на звонок мобильного, не заметил ВАЗ и столкнулся с ним. В ДТП он разбил голову и повредил ключицу. Однако, поскольку был вечер и его дом находился поблизости, горожанин и его спутница не стали дожидаться приезда сотрудников ГИБДД и ушли.

«Утром, почувствовав сильную боль, он обратился в МСЧ № 59, где ему поставили диагноз «перелом правой ключицы без смещения, ушиб правого коленного сустава». Так как он не хотел, чтобы водителя лишали прав, так как таксист - парень молодой, а также не хотел ходить по разным инстанциям, то в больнице сказал, что упал с лестницы», - добавили в пресс-службе суда.

Спутница пострадавшего горожанина подтвердила его слова.

При вынесении решения суд принял во внимание такое отягчающее вину обстоятельство, как неоднократные нарушение ПДД водителем таксомотора, признал мужчину виновным и лишил его права управлять транспортными средствами на срок 1 год 10 месяцев.