08.11.2019 | 10:53

В Пензенской области с начала 2019 года 4 176 семей получили ежемесячную выплату при рождении (усыновлении) первого ребенка.

Ее размер составляет 9 398 рублей и выплачивается до достижения малышом возраста полутора лет. Эта мера социальной поддержки семей предоставляется в рамках нацпроекта «Демография», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Для выплат пензенским малышам из федерального бюджета направили 323 миллиона рублей.

Получить пособие могут семьи, в которых доход не превышает 14 380 рублей на каждого. Для этого необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в многофункциональные центры и органы социальной защиты населения по месту жительства.

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первенцев родители будут получать до достижения ребенком возраста трех лет. Однако новшество коснется не всех.

«Выплату смогут получать семьи, у которых доход на каждого члена не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения. В 2020 году в Пензенской области этот показатель составит 20 682 рубля», - сообщили в пресс-службе регионального министерства труда.