07.11.2019 | 12:32

В Кузнецке подготовка Музея воинской славы к 75-летию Великой Победы омрачается рядом проблем. Об этом заявила начальник управления культуры города Ирина Часовская на заседании в местной администрации, состоявшемся в четверг, 7 ноября.

По ее словам, запланирована большая работа: подготовка новых тематических экскурсий, интерактивных мероприятий, передвижной выставки, реэкспозиция залов. Однако само здание требует ремонта, и, до того как он будет выполнен, заниматься всем перечисленным не имеет смысла.

«Необходимо провести ремонт систем водоснабжения и канализации, санузла. Есть проблема с крышей здания», - уточнили в пресс-службе мэрии Кузнецка со ссылкой на докладчицу.

Ирина Часовская уточнила, что к юбилею Победы также готовятся в ТЦ «Родина», МЭЦ «Юность», муниципальных библиотеках и музейно-выставочном центре.