07.11.2019 | 16:12

За время своего существования Пензенский театр юного зрителя не раз менял место прописки. Восемь лет назад обрел дом на улице Фабричной, но его вид как снаружи, так и изнутри больше похож на декорации к спектаклю про разруху.

Здание нуждается в ремонте. Одна из действующих федеральных программ позволяет его провести, но необходимо сделать проектно-сметную документацию.

«Нам были выделены деньги (то есть они отыграны, мы этим занимаемся) на капитальный ремонт того здания театра юного зрителя, который сейчас существует», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Чтобы в 2020 году смогли приступить к работам, документацию нужно было сделать к ноябрю 2019-го. По ряду причин этого не произошло, и заключение будет готово только в начале следующего года. Впрочем, даже без него понятно, что менять придется многое.

«Планируется ремонт крыши, зрительного зала, хореографического зала, гримерки будут реконструированы, заменена система отопления», - перечислила и. о. директора ТЮЗа Светлана Коломыцева.

Если не смотреть вверх и по сторонам, зрительный зал выглядит неплохо. В течение последних двух лет в нем заменили звуковое оборудование, установили новые кресла, обновили сцену.

Коллектив ТЮЗа продолжает насыщенную постановками и спектаклями жизнь.

«30 лет театру юного зрителя, он на хорошем счету», - отметила Вера Фейгина.

Чего не скажешь о здании театра.